نيوزيلندا تحدد هويات جميع ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين

أعلن رئيس شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، أنه تمّ التعرف على جميع الضحايا الـ50 الذي سقطوا بالهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، حسبما ذكرت إذاعة أخبار نيوزيلندا.

في وقت سابق تم الإبلاغ عن هوية 21 من قتلى ذلك الهجوم الإرهابي غير المسبوق في هذا البلد. وتم تسليم جثثهم لذويهم.