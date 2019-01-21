قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان
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قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان

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العرب اليوم - قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان

أفغانستان
واشنطن - العرب اليوم

نفذ هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان،اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 وجرح العشرات من الجنود المتواجدين في داخل القاعدة،وفي الوقت نفسه أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقلت وكالة "أريانا" الأفغانية عن الناطق باسم السلطة المحلية بولاية وردك، عبد الرحمن منجل، قوله إن "انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية لقوى النظام الوطني بمدينة ميدان شهر"، مضيفا أن "المهاجمون اقتحموا المعسكر بعد التفجير واشتبكوا مع الأمن لمدة ساعة تقريبا".

وتابعت الوكالة أنه لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، إلا أن قناة "طلوع نيوز" أفادت بـ "مقتل 3 من المهاجمين" نقلا عن مسؤولين، مضيفة أن "قوات الأمن أيضا لاقت إصابات بين صفوفها".

وأفادت "أريانا" بأن "مسلحي حركة طالبان تبنوا الهجوم في بيان لهم".

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قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان



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قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بوسط أفغانستان



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