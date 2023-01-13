السلطات التونسية تضبط عنصرًا تكفيريًا خطير موال لتنظيم داعش الإرهابي

أعلنت السلطات التونسية القبض على عنصر تكفيري خطير موال لتنظيم داعش الإرهابي. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية -في بيان- أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تحت إشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكنت من إيقاف عنصر تكفيري خطير موالٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي ، وذلك بعد إجراء التحريات الفنية والميدانية عالية الدقّة.