وفاة عنصر أمني فلسطيني بإطلاق نار بمخيم عين الحلوة في لبنان

توفي صباح اليوم عنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني بمخيم عين الحلوة في لبنان، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين,وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرض العنصر في ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني المدعو م.م، لإطلاق نار​ من قبل مجهول، أثناء تواجده في سوق الخضار، وقد أصيب إصابة بالغة نقل على أثرها إلى مستشفى النداء الإنساني لتلقي العلاج.ولاحقا، أفيد بوفاة العنصر الأمني متأثرا بجروحه الخطرة.