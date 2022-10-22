الأمن التونسي يعترض أكثر من 800 مهاجر بحرًا في ليلة واحدة

أعلن الحرس الوطني التونسي اعتراض أكثر من 800 مهاجر بينهم مئات التونسيين، أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا ليلة الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم الحرس في بيان إنه تم إحباط عدد 37 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة من مختلف سواحل البلاد ونجدة وإنقاذ عدد 813 مجتازا أكثر من نصفهم يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.