إصابات بانفجار في العاصمة الأرمنية يريفان
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إصابات بانفجار في العاصمة الأرمنية يريفان

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العرب اليوم - إصابات بانفجار في العاصمة الأرمنية يريفان

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يريفان - العرب اليوم

أفادت وزارة الطوارئ الأرمنية بأن انفجارا وقع اليوم الأحد في إحدى مناطق العاصمة يريفان مخلفا إصابات.

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إصابات بانفجار في العاصمة الأرمنية يريفان إصابات بانفجار في العاصمة الأرمنية يريفان



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