إخلاء كاتدرائية تاريخية في فيينا عقب تهديد بوجود قنبلة

أخلت قوات الشرطة النمساوية كاتدرائية سانت ستيفن التاريخية التي تقع في قلب العاصمة فيينا عقب وصول مكالمة هاتفية هددت بوجود قنبلة في الكتدرائية بيد أن عمليات البحث والتفتيش أثبتت عدم وجود مواد متفجرة .

واضطر أكثر من 100 شخص إلى مغادرة الكاتدرائية بناء على تعليمات رجال الأمن وتم غلق الأبواب أمام الزائرين حتى وقت متأخر من مساء اليوم .

ونقلت وكالة أنباء النمسا عن مصدر في شرطة العاصمة أنه تم إلقاء القبض على صاحب المكالة الهاتفية الذي كان قد طلب 50 ألف يورو وانه يخضع للتحقيق .