انتقد متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية الولايات المتحدة لشنها هجوما صاروخيا في كابل أمس الأحد دون إبلاغ الحركة عنه مسبقا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".