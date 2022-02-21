تحطم طائرة حربية في منطقة تبريز الإيرانية

ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، الاثنين، أن طائرة حربية تحطمت في منطقة تبريز الإيرانية. ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت الطائرة إيرانية، ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.