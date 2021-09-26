القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية
آخر تحديث GMT07:31:20
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية

العرب اليوم -

العرب اليوم - القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية

حاولة توغل قوات إثيوبية للسودان
الخرطوم- العرب اليوم

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الأحد أن القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية في قطاع أم براكيت شرقي البلاد.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية



أخبار ذات صلة

GMT 22:50 2021 السبت ,25 أيلول / سبتمبر

العراق تعلن عن قتلى وجرحى في هجوم في محافظة ديالى
العرب اليوم - العراق تعلن عن قتلى وجرحى في هجوم في محافظة ديالى

GMT 10:18 2021 السبت ,25 أيلول / سبتمبر

التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب السعودية
العرب اليوم - التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب السعودية

GMT 08:25 2021 السبت ,25 أيلول / سبتمبر

اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور
العرب اليوم - اصطدام سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور

GMT 16:16 2021 الخميس ,23 أيلول / سبتمبر

سقوط جرحى جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال واشنطن
العرب اليوم - سقوط جرحى جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال واشنطن

GMT 13:53 2021 الخميس ,23 أيلول / سبتمبر

مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في طرطوس
العرب اليوم - مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين بانفجار قنبلة أمام القصر العدلي في طرطوس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مايا دياب تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

القاهرة - العرب اليوم

بعد الديو الذي أطلقته مع الفنان المصري محمود الليثي، أطلقت النجمة مايا دياب أغنيتها الثانية من ألبومها المرتقب، بعنوان "أهلا وسهلا"، وهي أغنية باللهجة المصرية. وأثارت النجمة اللبنانية ضجة كبيرة بين متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة من اللوك الخاص الذي اعتمده للترويج لأغنيتها الجديدة، ولفتت الأنظار بالاكسسوارات الضخمة التي اختارتها لتكون إطلالتها مختلفة وجديدة كعادتها. وظهرت مايا بإطلالة طغى عليها اللون الذهبي، من خلال توب قصيرة ذهبية مع اكسسوار ضخم على شكل قبعة على رأسها ويتدلى منها سلسلة ناعمة مع أقراط ضخمة على شكل دمعة.وكذلك نشرت النجمة اللبنانية مقطع من الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي صورته مع المخرج اللبناني جاد شويري، وعلقت، "صار فيكن تسمعوا وتشوفوا اغنيتي الجديدة اهلا وسهلا مايا دياب على يوتيوب".  ق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 16:47 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

إطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات العربية
العرب اليوم - إطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات العربية

GMT 00:13 2021 الجمعة ,24 أيلول / سبتمبر

اختيار براغ كأجمل مدينة في العالم للعام 2021
العرب اليوم - اختيار براغ كأجمل مدينة في العالم للعام 2021

GMT 16:33 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

أفكار مميزة لديكورات غرف الجلوس الفخمة
العرب اليوم - أفكار مميزة لديكورات غرف الجلوس الفخمة

GMT 16:04 2021 الجمعة ,24 أيلول / سبتمبر

عون يدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان
العرب اليوم - عون يدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان

GMT 20:35 2021 الجمعة ,24 أيلول / سبتمبر

وفاة جمعة فرحات أشهر رسام كاريكاتير في مصر
العرب اليوم - وفاة جمعة فرحات أشهر رسام كاريكاتير في مصر

GMT 20:43 2021 السبت ,18 أيلول / سبتمبر

أفضل إطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز "الموريكس دور"
العرب اليوم - أفضل إطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز "الموريكس دور"

GMT 15:56 2021 الأربعاء ,22 أيلول / سبتمبر

أجمل 5 شواطئ في المملكة لقضاء إجازة اليوم الوطني السعودي
العرب اليوم - أجمل 5 شواطئ في المملكة لقضاء إجازة اليوم الوطني السعودي

GMT 03:42 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

نماذج من ديكورات الجبس الكلاسيكية للأسقف
العرب اليوم - نماذج من ديكورات الجبس الكلاسيكية للأسقف

GMT 21:42 2021 الخميس ,23 أيلول / سبتمبر

الرئيس العراقي يؤكد أن لا سلام في المنطقة دون استقرار بلاده
العرب اليوم - الرئيس العراقي يؤكد أن لا سلام في المنطقة دون استقرار بلاده

GMT 01:18 2021 الجمعة ,24 أيلول / سبتمبر

مصطفى بكري يتقدم ببلاغ ضد شخص حرض على قتل وزير الأوقاف
العرب اليوم - مصطفى بكري يتقدم ببلاغ ضد شخص حرض على قتل وزير الأوقاف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:37 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

الكشف عن سيارة "نيسان جي تي آر" 2022 الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية
العرب اليوم - الكشف عن سيارة "نيسان جي تي آر" 2022 الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية

GMT 23:32 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

الكشف رسمياً عن "تويوتا كورولا كروس" 2022 بنسخة حافظت على روح التصميم المعروف عنها
العرب اليوم - الكشف رسمياً عن "تويوتا كورولا كروس" 2022 بنسخة حافظت على روح التصميم المعروف عنها

GMT 23:46 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

"آبل" تواصل مسلسل فشل المفاوضات بشأن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة وتثير التساؤلات
العرب اليوم - "آبل" تواصل مسلسل فشل المفاوضات بشأن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة وتثير التساؤلات

GMT 12:43 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

الرئيس اللبناني يشدد على عدم الخوف من الانهيار الاقتصادي
العرب اليوم - الرئيس اللبناني يشدد على عدم الخوف من الانهيار الاقتصادي

GMT 21:13 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

السبب الحقيقي وراء استبدال ميسي في مباراة باريس سان جيرمان وليون
العرب اليوم - السبب الحقيقي وراء استبدال ميسي في مباراة باريس سان جيرمان وليون

GMT 20:53 2021 الجمعة ,10 أيلول / سبتمبر

"مرسيدس" تزيح الستار رسمياً عن طراز الفئة G الكهربائي
العرب اليوم - "مرسيدس" تزيح الستار رسمياً عن طراز الفئة G الكهربائي

GMT 17:13 2021 الجمعة ,10 أيلول / سبتمبر

سيارة "وحش 1979 الأسطوري" الفريدة من نوعها تعود إلى الظهور في لندن
العرب اليوم - سيارة "وحش 1979 الأسطوري" الفريدة من نوعها تعود إلى الظهور في لندن

GMT 02:48 2021 الإثنين ,06 أيلول / سبتمبر

زهور " تبوك "في السعودية أحد منابع الجمال والطبيعة التي تأسر القلوب بألوانها
العرب اليوم - زهور " تبوك "في السعودية أحد منابع الجمال والطبيعة التي تأسر القلوب بألوانها

GMT 15:41 2021 الخميس ,02 أيلول / سبتمبر

قسنطينة مدينة الجسور المعلقة والحضارات في الجزائر
العرب اليوم - قسنطينة مدينة الجسور المعلقة والحضارات في الجزائر

GMT 07:17 2021 الإثنين ,30 آب / أغسطس

حمام موسى بطور سيناء قبلة السياحة العلاجية في مصر
العرب اليوم - حمام موسى بطور سيناء قبلة السياحة العلاجية في مصر

GMT 02:13 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

أوروبا تبحث إنشاء «وكالة للعلوم البيولوجية»
العرب اليوم - أوروبا تبحث إنشاء «وكالة للعلوم البيولوجية»

GMT 17:10 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

الانتهاء من فرش الأرضية العشبية لملعب نهائي كأس العالم "قطر 2022"
العرب اليوم - الانتهاء من فرش الأرضية العشبية لملعب نهائي كأس العالم "قطر 2022"

GMT 11:07 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

وزير الطاقة القطري يعلن موقف الدوحة من العودة إلى "أوبك"
العرب اليوم - وزير الطاقة القطري يعلن موقف الدوحة من العودة إلى "أوبك"

GMT 12:35 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

رونالدو يتصدر قائمة الأعلى أجراً في الدوري الإنكليزي وهذا ترتيب محمد صلاح
العرب اليوم - رونالدو يتصدر قائمة الأعلى أجراً في الدوري الإنكليزي وهذا ترتيب محمد صلاح

GMT 11:29 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

كمبيوتر عملاق جديد يتوقع هوية أبطال الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى
العرب اليوم - كمبيوتر عملاق جديد يتوقع هوية أبطال الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى

GMT 12:02 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

"آبل" تعمل على تطوير تقنية لكشف الاكتئاب
العرب اليوم - "آبل" تعمل على تطوير تقنية لكشف الاكتئاب

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 12:56 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

"أمازون" تحظر 600 علامة تجارية صينية بسبب التقييمات المزيفة
العرب اليوم - "أمازون" تحظر 600 علامة تجارية صينية بسبب التقييمات المزيفة

GMT 14:19 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

"غوغل" تخطط لضربة قوية تستهدف "سامسونغ" و"هواوي"
العرب اليوم - "غوغل" تخطط لضربة قوية تستهدف "سامسونغ" و"هواوي"

GMT 01:54 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

نصائح لخفض نسبة الكولسترول للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية
العرب اليوم - نصائح لخفض نسبة الكولسترول للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

GMT 01:52 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

3 قواعد ذهبية لقلب صحي للوقاية من الأمراض القلبية
العرب اليوم - 3 قواعد ذهبية لقلب صحي للوقاية من الأمراض القلبية

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 04:02 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه
العرب اليوم - ما عليكِ فِعله للإيقاع بـ"الرجل المناسب" في "شباك الحب" حسب برجه

GMT 11:03 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس

شركة "سيارات MG" تحتفل بالذكرى المئوية لتدشينها
العرب اليوم - شركة "سيارات MG" تحتفل بالذكرى المئوية لتدشينها

GMT 18:40 2018 الجمعة ,18 أيار / مايو

نجاة 3 من بين 104راكاب كانوا على متن طائرة بيونغ 737 التي تحطمت في هافانا
العرب اليوم - نجاة 3 من بين 104راكاب كانوا على متن طائرة بيونغ 737 التي تحطمت في هافانا

GMT 15:53 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبر

حماية الطفل بقانون
العرب اليوم - حماية الطفل بقانون

GMT 16:54 2017 السبت ,17 حزيران / يونيو

نادي أحد ينجح في الحصول على خدمات اللاعب محمد عطية
العرب اليوم - نادي أحد ينجح في الحصول على خدمات اللاعب محمد عطية

GMT 08:36 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

كيفية التعامل مع الزوجة النرجسية للتخلّص من المشاكل النفسية في الأسرة
العرب اليوم - كيفية التعامل مع الزوجة النرجسية للتخلّص من المشاكل النفسية في الأسرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab