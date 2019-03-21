نيوزيلندا تحظر البنادق نصف آلية والهجومية بعد حادث المسجدين

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، "جاسيندا ارديرن"، أنه سيجرى حظر البنادق النصف آلية والهجومية بعد حادث الهجوم على مسجدين الذي خلَّف 50 قتيلًا الأسبوع الماضي.

وأوضحت "أرديرن"، أنه سيتم حظر البنادق مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، متوقعة صدور قانون جديد في 11 أبريل المقبل الخاص باستعادة الأسلحة المحظورة من المواطنين.

واستطردت: الآن وبعد ستة أيام من الهجوم، نعلن حظرًا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش".

وشهد أمس الأربعاء مراسم دفن 6 من 50 ضحية سقطوا خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين.