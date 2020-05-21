الهند تسجل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الهند تسجل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الهند تسجل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
نيودلهي - العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم تسجيل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات ال24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند في بيان إن العدد الإجمالي للإصابات وصل بذلك إلى 112359 إصابة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3435 حالات.

في المقابل سجلت حالات الشفاء ارتفاعا كذلك ليصل العدد الإجمالي إلى 45300 حالة الشفاء حتى الآن.

ومن بين الولايات ال33 التي انتشر فيها الفيروس ما تزال ولاية ماهاراشترا الأشد تضررا حيث ارتفع عدد المصابين 39297 شخصا وحالات الوفاة إلى 1390، تليها ولاية غوجرات مع 12537 إصابة و749 حالة وفاة.

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الهند تسجل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا الهند تسجل 132 حالة وفاة و5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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