17 قتيلا و42 جريحا على الأقل بانفجار استهدف كنيسة جنوب الفلبين

قالت الشرطة الفلبينية، إن ما لا يقل عن 6 اشخاص قتلوا الأحد، جراء انفجار أمام كنيسة كاثوليكية جنوبي البلاد في أعقاب قداس.ووفقا لتقرير الشرطة، أصيب أيضا عدد غير محدد من الاشخاص في الانفجار الذي وقع أمام كاتدرائية جولو في بلدة جولو، التي تبعد ألف كيلومتر جنوبي مانيلا.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى

.ووقع الهجوم بعد يومين من إعلان لجنة الانتخابات في الفلبين إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في منطقة مينداناو الجنوبية قد تم التصديق عليه في استفتاء جرى في 21 يناير.