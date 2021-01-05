أمير قطر يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.