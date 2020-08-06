غموض يكتنف الاستقالة المفاجئة للمفتش العام للخارجية الأمريكية

استقال المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالتحقيق في ملفات يُحتمل أن تكون محرجة بالنسبة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك في خطوة مفاجئة الأربعاء، بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه والمفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية ستيفن أكارد عمل فترة طويلة مساعداً لنائب الرئيس مايك بنس كان وصول أكارد في مايو/أيار لمنصب المفتش العام الذي يهدف إلى مراقبة عمل الخارجية الأمريكية، قد فُسِّر على نطاق واسع بأنه وسيلة لحماية بومبيو، أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن أكارد أبلغ زملاءه بأنه "يعود إلى القطاع الخاص بعد سنوات من الخدمة العامة" وأضاف: "نحن ممتنّون له على تفانيه حيال الوزارة وبلادنا" من جهته، أعلن بومبيو في مؤتمر صحفي أن "لا علاقة له" بمغادرة أكارد لمنصبه وستقوم بمهام أكارد موقتا نائبته ديانا شو، وهي محامية تعمل منذ فترة طويلة في مكتب المفتش العام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :