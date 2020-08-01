الجيش الوطني الليبي يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب من ليبيا من دون التنسيق معه

وجهت قوات المشير خليفة حفتر تحذيرا للسفن والطائرات من الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، دون تنسيق معها.

وقال المتحدث باسم "الجيش الليبي"، أحمد المسماري، على صفحته في "فيسبوك"، اليوم السبت: "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".

ورغم توقف المعارك بين قوات حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر، إلا أن الوضع في ليبيا يشهد توترا وسط مخاوف من تجدد المعارك في مدينتي سرت والجفرة الواقعتين تحت سيطرة قوات حفتر.