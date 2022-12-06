أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تقصف المنطقة الصناعية حول محطة زابوروجيه النووية منذ الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء.