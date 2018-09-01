الجيش اليمني يفرض سيطرة كاملة على مديرية ‏الظاهر في صعده

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على كامل مديرية الظاهر شمالي غرب محافظة صعده بعد عملية عسكرية واسعة.
وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي استعادت مديرية الظاهر بالكامل، وذلك بعد أن حررت مناطق الكحلا ونقيل بن حارث والمجرن وطيبان وجزاع والخلبة وقمامة.
وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع /سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمني، دحرت المليشيا باتجاه محافظة حجة ومديرية رازح، وسط انهيار متسارع في صفوفها.
وأسفرت المعارك وفقا للمصدر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية أبرزها مسؤول إمداد المليشيا في المنطقة المدعو، أبو ضياء، الذي لقي مصرعه مع سبعة من مرافقيه، والمشرف في المليشيا المدعو حسن علي حسن.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش استكملت المرحلتين الأولى والثانية من الخطة العسكرية الخاصة بعملية قطع رأس الأفعى بنجاح، التي انتهت بحصار معقل المليشيا وزعيمها المتمرد استعدادا لاقتحام مخبأه.
وفي السياق، شن الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا استهدف تعزيزات دفعت بها المليشيا من مديرية سفيان إلى مثلث مران في محاولة يائسة منها لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها.
وقال المصدر إن القصف أحبط تلك المحاولة وكبد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، خسائر فادحة في صفوفها وعتادها الحربي.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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