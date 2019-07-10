قطر تعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين وقفز الطيارين منهما بسلام

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، تصادم طائرتي تدريب عسكريتين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة في بيان إن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو لكن الطيارين تمكنا من القفز منهما بسلام.

وتابعت "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتين تدريبيتين وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".