غارات للتحالف على الجوف توقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين‎

أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، الخميس، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في غارات لطيران تحالف دعم الشرعية بمحافظة الجوف.وغرد المركز الإعلامي على "تويتر" عن سقوط "قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتدمير آليات تابعة لها بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق الحزم بمحافظة الجوف".