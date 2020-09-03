البرازيل تسجل 46934 إصابة جديدة و1184 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 46934 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 3 ملايين و997 ألفا و865 شخصا وأضاف البيان أن البلاد سجلت 1184 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 123 ألفا و780 شخصا وكان عدد المصابين بكورونا في البرازيل قد تجاوز الـ3.9 مليون حالة يوم الإثنين الماضي.