الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمواطنين صينيين قادمين من الخارج.

وأوضحت السلطات عدم تسجيل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويقول مسؤولون إنه ما يزال 66 شخصًا فقط يخضعون للعلاج، و 299 شخصًا آخرين في العزل ويخضعون للمراقبة للاشتباه بإصابتهم.

وسجلت الصين حتى الآن 4634 حالة وفاة بين 83 ألفا و 27 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.