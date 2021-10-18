إندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الكويتي دون إصابات

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي وفرق الإطفاء تتعامل معه.وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية إنه لا توجد أي إصابات جراء الحريق في مصفاة ميناء الأحمدي.وأضافت ان عمليات مصفاة ميناء الأحمدي وعمليات التصدير والتسويق المحلي وتزويد وزارة الكهرباء والماء لم تتأثر جراء الحريق.

وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.