بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في رواندا

بدأ اليوم التصويت في الانتخابات البرلمانية في رواندا وسط توقعات أن تعزز الأغلبية المطلقة لحزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم.

وستجري الانتخابات على مدى ثلاثة أيام في 2500 مركز اقتراع عبر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 16 سبتمبر الجاري.