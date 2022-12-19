 إسقاط 9 طائرات مسيرة في المجال الجوي لكييف

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، إسقاط تسع طائرات مسيرة إيرانية الصنع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، فى أثناء تحليقها فى المجال الجوى لكييف، فى أحدث هجوم تشنّه روسيا على المدينة، بحسب "رويترز".

أفاد شهود بسماع دوى انفجارات عدة فى المدينة والمنطقة المحيطة بالعاصمة.