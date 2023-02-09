قتلى وجرحى بانفجار غاز في مبنى سكني في شرق روسيا

لَقِيَ شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون، نتيجة انفجار غاز تلاه حريق في مبنى سكني في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا الروسية فجر اليوم الخميس؛ حسب ما أفادت به السلطات.

وذكر حاكم مقاطعة نوفوسيبيرسك أندري ترافنيكوف عبر "تلغرام"، أن الحادث أدى إلى مقتل شخصين؛ موضحًا أن إحدى الحالتين جاءت نتيجة التسمم بأحادي أكسيد الكربون؛ فيما بلغ عدد المصابين 7 أشخاص في حصيلة مرشحة للارتفاع.