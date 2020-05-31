ألمانيا تسجل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال اليوم الماضي

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 286 إصابة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة جديدة.

وبحسب آخر بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 181482 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا 8500 وفاة.

المصدر: رويترز