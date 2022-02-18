قالت لجنة أطباء السودان المركزية، على فيسبوك، إن 28 شخصاً أصيبوا في مظاهرات الخميس "مليونية 17 فبراير،" بينهما اثنان أصيبا بالرصاص الحي.

وذكرت أن من بين الإصابات 6 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، وحالتان إصابة في العين.