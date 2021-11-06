مخاوف من مصرع أكثر من 100 شخص بانفجار ناقلة وقود في سيراليون
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مخاوف من مصرع أكثر من 100 شخص بانفجار ناقلة وقود في سيراليون

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العرب اليوم - مخاوف من مصرع أكثر من 100 شخص بانفجار ناقلة وقود في سيراليون

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سيراليون ـ العرب اليوم

 قالت رئيسة بلدية عاصمة سيراليون ووسائل إعلام إن ناقلة وقود انفجرت بعد تصادم في المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد عددهم بدقة.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

وقالت إيفون آكي سوير رئيسة بلدية المدينة الساحلية: "لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة.. هناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم".

وأضافت عبر "فيسبوك" أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.

وقالت رئيسة البلدية إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف بعد، مضيفة أن الشرطة ونائبها موجودون في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث.

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مخاوف من مصرع أكثر من 100 شخص بانفجار ناقلة وقود في سيراليون مخاوف من مصرع أكثر من 100 شخص بانفجار ناقلة وقود في سيراليون



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