الرئيس الأوكراني يطالب الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده
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الرئيس الأوكراني يطالب الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده

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العرب اليوم - الرئيس الأوكراني يطالب الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده

الرئيس الأوكراني يطالب الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده
كييف - العرب اليوم

الرئيس الأوكراني يطالب الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده

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الرئيس الأوكراني يطالب الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده الرئيس الأوكراني يطالب الشعب الروسي بالاحتجاج ضد العمليات العسكرية في بلاده



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