ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3 مشبوهين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرقي البلاد. وذكرت قيادة شرطة ولاية ماردين في بيان، الخميس، أن قواتها ألقت القبض على 3 مشتبهين الجمعة الماضي، بناء على تعليمات النيابة العامة.