تونس تستدعي السفير التركي وتبلغه رفض تصريح أردوغان

قالت وزارة الخارجية التونسية إن الوزير عثمان الجرندي، أبلغ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال اتصال هاتفي، رفض بلاده لتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن قرار حل البرلمان التونسي. وكتب الجرندي على تويتر: "أجريت اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير التركي لدى تونس. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".