ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا 333 حالة إلى 181815

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333 ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.