تسجيل 137 وفاة إضافية و 4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البيرو

أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطى عتبة الخمسة آلاف وفاة.

وأحصت البيرو منذ بداية الجائحة 5031 وفاة جراء الفيروس، بينها 137 وفاة سجلت خلال الساعات ال 24 الماضية.

كما سجل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعا بلغ 4284 إصابة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183 ألفا و198.

وتشهد البيرو حجرا إلزاميا على الصعيد الوطني منذ 16 مارس الماضي مع حظر تجول ليلي وإغلاق للحدود.