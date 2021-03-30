6 أسلحة تحفظ التفوق الأميركي على روسيا والصين
آخر تحديث GMT07:54:39
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

6 أسلحة تحفظ التفوق الأميركي على روسيا والصين

العرب اليوم -

العرب اليوم - 6 أسلحة تحفظ التفوق الأميركي على روسيا والصين

الولايات المتحدة
واشنطن - العرب اليوم

تتطور العلاقة بين الولايات المتحدة من جهة وكل من الصين وروسيا من جهة أخرى من سيء إلى أسوأ، في حين يلوح في الأفق سباق تسلح جديد.وهذا لا يعني بالضرورة أن تتطور الأمور إلى حد الصدام المرعب بين هذه القوى النووية، لكن من المرجح للغاية أن يبرز مجددا مسألة استعراض العضلات في الأسلحة الجديدة.

وفي السنوات الأخيرة، اختبرت روسيا أسلحة مدمرة مثل "صاروخ يوم القيامة"، وهو صاروخ عابر للقارات، بينما طورت الصين صواريخ تفوق سرعة الصوت وبوسعها شن هجمات مفاجئة في دقائق، مما يعتبره البعض "تغييرا كبيرا في قواعد اللعبة".

وإزاء ذلك، الولايات المتحدة لم تقف مكتوفة الأيدي.

وفي هذا السياق، نشر موقع "ناشونال إنتسرت" الأميركي الذي يهتم كثيرا بالشؤون الدفاعية، تقرير تحدث فيها عن أسلحة أميركية جديدة ستحافظ على التفوق العسكري الأميركي.

والأسلحة هي على النحو التالي:

1. المدفعية البعيدة المدى: في الصراعات الأخيرة، بات الجيش الأميركي يعتمد أكثر فأكثر على الضربات الجوية أكثر من المدفعية، وهذا يحمل في طياته نقطة ضعف، إذ إن الدعم الجوي قد يتأخر في بعض الحالات، مما يستدعي الحاجة لسلاح مدفعية قوية ودقيقة.

ويطور الجيش الأميركي حاليا مدفعية "هاوتزر" القديمة لكي تصبح قادرة على تدمير الدفاعات الجوية لقوات الخصم، على بعد عشرات أو مئات الأميال، وإلى جانبها، راجمة الصواريخ الصواريخ "إم 270" والنظام الصاروخي "إم 142"، ستصبح قادرى على إطلاق نيرانها إلى مضاعفة مداها إلى أكثر من 100 كلم.

2. مركبات قتالية جديدة: تبذل المؤسسة العسكرية الأميركية جهودا كبيرة نحو استبدال المركبة القتالية الشهيرة " برادلي"، نظرا لضعفها الشديدة أما الصواريخ المضادة للدبابات، بمركبة جديدة يطلق عليه "أو أم أف في"، تكون قادرة على حمل فرق أكبر ومزودة برشاش ثقيل وصواريخ جديدة.

3. طائرات جديدة: المروحيات ضرورة في ساحة القتال والعمليات، لكنها باهظة الثمن وعرضة لنيران العدو، والحل لذلك طائرة جديدة تحلق من مكان ضيق ولا حاجة لها لمطار، وستكون بديلة للطائرة "بلاك هوك"، التي يزيد عددها لدى الجيش الأميركي عن 2000. وهناك نموذجان لهذه الطائرة الجديدة، تتميز بسرعة أكبر وقدرة أوسع على المناورة.

4. شبكات اتصالات جديدة: يرغب الجيش الأميركي في شبكة اتصالات جديدة تسهل مهمة القيادة والتحكم، تكون آمنة وبعيدة تماما عن الاختراق الإلكتروني، بعدما لاحظ قدرة الجيش الروسي على اختراق شبكة اتصالات شبكة الجيش الأوكراني.

5. نظام دفاعي ضد الطائرات والصواريخ:مع تفوق سلاح الجو الأميركي في العقود الأخيرة، تراجع الاهتمام بنظام الدفاع الجوي، لكن التهديدات الجديدة التي تشكلها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية جعلت إعادة بناء نظام الدفاع الجوي أولولية.

وفي إطار ذلك، يعمل الجيش الأميركي على تطوير مركبات صغيرة تحمل صواريخ تتصدى للطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض، ويضاف إليها أجهزة التشويش المضادة للطائرات، وللتصدي للصواريخ البعيدة المدى، يطور الأميركيون نسخة حديثة من نظامي "ثاد" و"باتريتوت".

6. الجندي الفتاك: يشكل الجنود المشاة في الجيش الأميركي نحو 4 بالمئة من أفراد الجيش، لكنهم عانوا من 90 بالمئة من الإصابات منذ عام 2001، ولذلك أطلقت مبادرة "الجندي الفتاك".

وتشمل المبادرة على تحسين أداء الجنود، ببرامج تدريب أفضل، والاحتفاظ بالضباط ذوي الخبرة عبر الحوافز، ويمثل ذلك ردا على تقارير تحدثت عن سعي الصين نحو "الجنود الخارقين".

أما القسم الثاني فيشمل أسلحة هجومية جديدة ومدافع متطورة.ومن أجل تطوير هذه الأسلحة وتوفير التمويل اللازم لها، يسعى الجيش الأميركي لإنهاء أو تقليص 186 برنامجا، من بينها واحد مخصص لطائرات النقل الثقيل.وتكلف هذه الأسلحة ما يقدر بنحو 33 مليار دولار حتى عام 2024.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

6 أسلحة تحفظ التفوق الأميركي على روسيا والصين 6 أسلحة تحفظ التفوق الأميركي على روسيا والصين



أخبار ذات صلة

GMT 13:10 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

مستشار السيسي يكشف عن أضرار قد تكون لحقت بالسفينة الجانحة نتيجة اصطدامها بحافة قناة السويس
العرب اليوم - مستشار السيسي يكشف عن أضرار قد تكون لحقت بالسفينة الجانحة نتيجة اصطدامها بحافة قناة السويس

GMT 13:50 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

بوتن قاتل وسيدفع ثمن تدخلاته في الانتخابات الأميركية
العرب اليوم - بوتن قاتل وسيدفع ثمن تدخلاته في الانتخابات الأميركية

GMT 13:38 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

رئيس الدوما ردا على اتهامات بايدن ضد الرئيس الروسي: مهاجمة بوتن تعني مهاجمة روسيا
العرب اليوم - رئيس الدوما ردا على اتهامات بايدن ضد الرئيس الروسي: مهاجمة بوتن تعني مهاجمة روسيا

GMT 13:34 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

الاتحاد الأوروبي يهدد بمنع تصدير جرعات لقاح كورونا إلى بريطانيا والدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يهدد بمنع تصدير جرعات لقاح كورونا إلى بريطانيا والدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة

GMT 13:29 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

إصابة شخص في حادث طعن قرب كنيسة جنوبي فرنسا
العرب اليوم - إصابة شخص في حادث طعن قرب كنيسة جنوبي فرنسا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:52 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل
العرب اليوم - اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل

GMT 07:15 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة
العرب اليوم - السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة

GMT 08:57 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021
العرب اليوم - السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 07:20 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

دوقة كمبردج تُطلق كتاباً من الصور لتوثيق وباء «كورونا»
العرب اليوم - دوقة كمبردج تُطلق كتاباً من الصور لتوثيق وباء «كورونا»

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:32 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته
العرب اليوم - "المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته

GMT 08:54 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type
العرب اليوم - جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز
العرب اليوم - فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم
العرب اليوم - كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5
العرب اليوم - سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5

GMT 22:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17
العرب اليوم - Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17

GMT 01:45 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية
العرب اليوم - "فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

GMT 06:08 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"
العرب اليوم - جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 16:03 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين
العرب اليوم - إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين

GMT 15:24 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة
العرب اليوم - وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 00:33 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد
العرب اليوم - قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد

GMT 13:55 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات
العرب اليوم - تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين
العرب اليوم - هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 14:55 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
العرب اليوم - يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها

GMT 13:53 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة
العرب اليوم - تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة

GMT 15:59 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر
العرب اليوم - تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر

GMT 07:43 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة
العرب اليوم - ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة

GMT 03:58 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
العرب اليوم - تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab