إصابة مسؤول إيراني بهجوم قرب منزله في طهران

أصيب مساعد وزير الصناعة الإيراني محمد مهدي برادران، إثر تعرضه لهجوم بآلة حادة على أيدي مجهولين قرب منزله في العاصمة طهران وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن مجهولين هاجموا برادران قرب منزله، و"طعنوه بجسم حاد في رأسه ووجهه وجسده ما سبب له نزيفا حادا، ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى".