غارة إسرائيلية على قطاع غزة

أغارت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على عدد من الأهداف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف. قال الجيش الإسائيلي إن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل مساء الخميس، واستهدفت موقعا تحت أرضي تابعا لحركة "حماس" "يستخدم كمجمع خاص لتطوير وصناعة قذائف صاروخية".