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أنباء عن عملية إنقلابية في السودان للسيطرة على الحكم

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العرب اليوم - أنباء عن عملية إنقلابية في السودان للسيطرة على الحكم

عملية إنقلابية في السودان
الخرطوم- العرب اليوم

 أعلنت وسائل إعلام سودانية صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية تحاول الآن السيطرة على الأوضاع في البلاد.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في "فيسبوك"، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية الانتقال.

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أنباء عن عملية إنقلابية في السودان للسيطرة على الحكم أنباء عن عملية إنقلابية في السودان للسيطرة على الحكم



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