قصف أوكراني بصواريخ هيمارس على ألتشيفسك ودونيتسك وستاخانوف

نقلت "روسيا اليوم" عن ممثلية جمهورية لوغانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، ان القوات الأوكرانية قصفت المركز السكني ألتشيفسك بـ12 قذيفة من راجمات الصواريخ هيمارس.

وأضافت الممثلية في بيانها اليوم: "في الساعة 01.15 استهدفت القوات الأوكرانية المركز السكني ألتشيفسك بـ12 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمي حيثركية من طراز هيمارس".

وذكر البيان كذلك، أنه تم في الساعة 1.08 تسجيل قصف أوكراني بثلاث قذائف هيمارس الصاروخية استهدف المركز السكني ستاخانوف.