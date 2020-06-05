تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 ألفا و 668 حالة، من بينها 273 حالة وفاة.

وأضافت أن 34 حالة من بين الحالات الإضافية تم الإبلاغ عنها في منطقة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية.