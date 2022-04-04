القاهرة تدرس استثناء طرابلس الليبية من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج

أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن القاهرة تعهدت بدراسة طلب طرابلس المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج.وقال الجراري إن "السلطات المصرية سترد رسميا على طلب ليبيا خلال أسبوعين.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في ليبيا ارتفعت بنسبة 30% بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية، لافتا إلى أن السلطات المصرية أوقفت نقل بضائع كانت في طريقها إلى البلاد في الحدود المشتركة مع ليبيا رغم دفع ثمنها من قبل التجار الليبيين.

وأكد موافقة مصرف ليبيا المركزي على منح اعتمادات مصرفية لاستيراد البضائع من مصر، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا قارب مليار دولار متأثرا بقرار منع تصدير الغذاء وجائحة كورونا.وقررت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في مارس الماضي وقف ومنع تصدير السلع الغذائية إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ما دفع ليبيا إلى التقدم بطلب لإعفائها من قرار حظر التصدير للتخفيف من تداعيات القرار.