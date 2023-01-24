مقتل 3 عسكريين جزائريين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية في عين الدفلى

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنّ "إثر مهمّة تدريبيّة مبرمجة، تحطّمت مروحيّة من نوع "أم أي 171" بضواحي العطاف في ولاية عين الدفلى (على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة)، ما أدّى إلى مقتل طاقم المروحيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "القتلة هم العقيد مناري مراد والرّائد دحماني موسى محمد والرّقيب شبوع أسامة"، مشيرةً إلى أنّ رئيس أركان الجيش الفريق أوّل السعيد شنقريحة، أَمر بفتح تحقيق في أسباب هذا الحادث وظروفه".