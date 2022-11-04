إخماد حريق كبير في المدينة المنورة السعودية

أخمد عناصر الدفاع المدني السعودي، حريقا اندلع في ناقلة وقود، في المدينة المنورة، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى. وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر "تويتر": "أخمد مدني المدينة المنورة حريقا في ناقلة وقود بمحطة في حي العريض، نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".