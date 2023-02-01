مقتل قس وإصابة راهبة جراء قصف أوكراني بصواريخ himars ديرا في دونباس

لقي قس مصرعه وأصيبت راهبة مسنة بعدما استهدف الجيش الأوكراني ديرا في قرية نيكولسكويه قرب مدينة أوغليدار في دونيتسك بصواريخ HIMARS، حسبما أفادت السلطات المحلية صباح اليوم الأربعاء.