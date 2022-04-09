أعربت وزارة الخارجية الأمريكية،عن قلقها من عمليات "تطهير إثني" في إثيوبيا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.وفي وقت سابق من الأربعاء الماضي، كشفت مصادر عسكرية، عن وقوع اشتباكات بين الجيشين السوداني والإثيوبي، على الحدود بين البلدين في منطقة الفشقة.

وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اتهمتا قوات الأمن في إثيوبيا بارتكاب انتهاكات واسعة ترقى إلى "جرائم الحرب" ضد الإنسانية في إقليم تيجراي.وذكرت المنظمتان في تقرير حديث أن السلطات في إثيوبيا فرضت قيودا مشددة على الوصول إلى منطقة تيجراي، وعلى التدقيق المستقل بما يجري هناك، مما جعل حملة التطهير العرقي مخفية إلى حد كبير.