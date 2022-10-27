إنقاذ أكثر من 1150 مهاجرا قبالة إيطاليا والحكومة تدرس منع دخول سفينتين

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية الأربعاء أنها أنقذت أكثر من 1100 مهاجر على متن زورقين في البحر المتوسط، كما تم انتشال جثتين. تتعلق عمليات الإنقاذ هذه بقاربين واجها صعوبات أبلغت عنهما الثلاثاء جمعية "ألارم فون" (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية. وغادر القاربان الساحل الليبي في شكل متزامن، بحسب المنظمة.