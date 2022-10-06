جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن محاولة إطلاق نار على موقع عسكري قرب نابلس

أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمحاولة إطلاق نار جديدة وقعت فجر اليوم الخميس في موقع عسكري تابع له بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وأشار الجيش الإسرائيلي إلى عدم وقوع إصابات بين صفوفه، فيما انطلقت قوة لتمشيط المنطقة وكانت قوات الجيش الإسرائيلي ألقت خلال مداهمة في الضفة الغربية الأربعاء، القبض على الفلسطيني سلمان عمران (35 عاما)، "المشتبه في علاقته بحركة حماس وتنفيذ هجوم على إسرائيليين قبل أيام".