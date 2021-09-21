وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما

توفي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما وتعرض المشير طنطاوي لأزمة صحية قبل نحو 3 شهور.

والمشير طنطاوي من مواليد 31 أكتوبر/تشرين الأول 1935 وتخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

تولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو/تموز 2012، وأحيل للتقاعد في 12 أغسطس/آب 2012 إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية.