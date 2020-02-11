سقوط 14 قتيلا إثر غرق سفينة للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم ،وتمّ إنقاذ سبعين آخرين، بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينغا، قبالة سواحل بنغلادش، حسبما ذكرت السلطات المحلية، الاثنين، ونقلت "فرانس برس" عن قائد خفر السواحل البنغالي نعيم الحق، قوله: "حتى الآن انتشلنا 14 جثة وأنقذنا سبعين شخصا"، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال.



ويحاول العديد من الروهينغا الذين فروا من بورما إلى بنغلاديش بسبب العنف ضدهم، الفرار من مخيمات اللاجئين بسفن إلى ماليزيا.