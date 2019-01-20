المحكمة الدستورية تعلن فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا للكونغو

أعلنت المحكمة الدستوريّة في الكونغو اليوم (الأحد) رسميا فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة، وذلك بعد رفضها طعن المعارض مارتن فايولو.

وقال رئيس المحكمة بينوا لوامبا بيندو، إنّ "المحكمة تُعلن فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسًا لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة بالأغلبية البسيطة".وبهذا الإعلان، يُصبح تشيسيكيدي خامس رئيس لجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة منذ الاستقلال في 30 يونيو (حزيران) 1960.

وتشيسيكيدي سيخلف الرئيس المُنتهية ولايته جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا قبل 18 عاماً في 16 يناير (كانون الثاني) 2001.وطلب المعارض مارتن فايولو من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بتشيسيكيدي رئيساً للبلاد.